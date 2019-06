Nürtingen (pol)Der 80-jährige Senior, der in der Nacht zum Mittwoch die Medius-Klinik in Nürtingen unbemerkt verließ, ist am Mittwochabend aufgegriffen worden. Eine Angehörige des Vermissten hatte diesen nach Angaben der Polizei gegen 20 Uhr wohlbehalten auf dem Klinikgelände angetroffen. Wo er sich in der Zwischenzeit aufhielt, konnte bislang nicht ermittelt werden. Er wurde anschließend wieder in der Klinik aufgenommen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.