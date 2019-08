Nürtingen (pol)Am Mittwochnachmittag hat ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 313 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Gegen 15.50 Uhr war eine 70 Jahre alte Frau laut der Polizei mit ihrem Opel Astra in Richtung A8 unterwegs. Den bisherigen Ermittlungen zufolge missachtete die Seniorin auf Höhe der Abzweigung nach Zizishausen (K1220) das für sie geltende Rotlicht der Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Daraufhin kam es zur Kollision mit dem Ford einer 53-Jährigen, die von der Bunsenstraße herkommend die B 313 geradeaus in Richtung Zizishausen überqueren wollte.

Die Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße zum Stehen. Beide Frauen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den nicht mehr fahrtauglichen Pkw entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. An der Unfallstelle wird der Verkehr derzeit auf der B313 in Fahrtrichtung A8 aufgrund einer Baustelle durch eine temporäre Ampelanlage geregelt. Die ursprünglich geltende Ampel ist außer Betrieb. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.