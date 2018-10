Anzeige

Nürtingen (pol) Ein 78-jährige Fahrer war gegen 19.15 Uhr in Richtung Carl-Benz-Straße unterwegs und kollidierte mit einem von der Berliner Straße einbiegenden Wagen eines 39-Jährigen. Der Verkehr am Unfallort wird durch eine Ampel geregelt. Wer grün hatte, konnte durch die Angaben der Unfallbeteiligten jedoch bislang nicht eindeutig geklärt werden, berichtet die Polizei. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro entstanden war, mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden.