Nürtingen (pol)Beim Fahrstreifenwechsel hat eine 56-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr auf der B 313 einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war nach Angaben der Polizei in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und hatte vor der Rot zeigenden Ampel auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße auf der Wörthbrücke angehalten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr sie wie der Fahrer eines auf der rechten Spur neben ihr stehenden Lkw an. Beim Versuch, vor dem Lkw auf die rechte Spur zu wechseln, hielt die 56-Jährige den zum Einscheren erforderlichen Abstand nicht ein und kollidierte mit dem Lkw. Dabei wurde der Hyundai seitlich gedreht und noch ein Stück vor dem Lkw hergeschoben, bevor die Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Der Pkw musste anschließend abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte 7000 Euro betragen. Verletzt wurde niemand.