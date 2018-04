Anzeige

Nürtingen (pol) An einer Kreuzung zweier Fahrlinien trafen sich die Autos zweier 30- und 26-jähriger Frauen. Dabei zogen sich die 26-Jährige und eine in ihrem Pkw mitfahrende 25 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zu, die an der Unfallstelle allerdings keiner medizinischen Versorgung bedurften. Den Schaden an den beiden Coupés schätzt die Polizei auf insgesamt 5.000 Euro. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (fn)