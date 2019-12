Nürtingen (pol)Zeugen zu einer Serie von Sachbeschädigungen sucht das Polizeirevier Nürtingen. Ein Unbekannter hatte laut der Polizei am Freitagmorgen zwischen 7.40 Uhr und 10 Uhr in der Mühlstraße, in der Hindenburgstraße und in der Straße Hohes Gestade an insgesamt neun am Straßenrand geparkten Fahrzeugen jeweils einen Außenspiegel abgetreten. Die Schäden summieren sich auf insgesamt knapp 3000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefonnummer 07022/9224-0.