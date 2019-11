Nürtingen (pol)Auf ungewöhnliche Art und Weise ist am Mittwochvormittag in ein Einfamilienhaus im Bärbelesweg in Hardt eingebrochen worden. Vermutlich gegen 10.50 Uhr brachen mutmaßlich zwei noch unbekannte Täter den Gitterrost eines auf der Gebäuderückseite montierten Lichtschachts auf und stiegen zum tiefergelegenen Kellerfenster hinab. Laut Polizeiangaben schlugen sie dort die Scheibe ein und drangen anschließend ins Innere vor. Bei der Suche nach Wertgegenständen auf allen Stockwerken stießen die Einbrecher auf einen kleineren, dunkelgrauen Tresor, den sie aus der Verankerung hebelten und in der Folge entwendeten. Darin befand sich Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert. In unmittelbarer Nähe des Tatorts wurden zwei Männer beobachtet, deren mögliche Tatbeteiligung jedoch noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Einer der Männer ist demnach zirka 170 cm bis 180 cm großund ungefähr 35 - 40 Jahre alt. Er hat einen dunklen Teint und war mit einer schwarzen Softshelljacke sowie einer Schildmütze bekleidet. Sein Begleiter ist von kleinerer Statur und trug grauweiße Kleidung. Er führte eine große Plastiktüte mit sich. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Wohngebiet um den Bärbelesweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder nähere Angaben zu den beiden Männern sowie eventuell mitgeführter Fahrzeuge machen können, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 07022/9224-0.