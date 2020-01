Nürtingen (pol)Ein Transporter ist am Montagabend in der Steinengrabenstraße vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Ein 39-Jähriger hatte nach Angaben der Polizei seinen Lieferwagen um 18 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt und Waren in ein Geschäft gebracht. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückging, bemerkte er Flammen, die aus dem Motorraum schlugen. Mit einem Feuerlöscher konnte er diese bis zum Eintreffen der nahegelegenen Feuerwehr unter Kontrolle halten. Der Feuerwehr, die mit acht Einsatzkräften und einem Fahrzeug ausgerückt war, gelang es rasch, den Brand zu löschen. Der Fiat Ducato musste im Anschluss abgeschleppt werden. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.