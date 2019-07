Nürtingen (pol) Mehrere Streifenwagen sind am Montagabend zu einer Anschlussunterkunft für Flüchtlinge in der Nürtinger Straße ausgerückt. Dort war es laut Polizei gegen 18 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen zwei syrischen Männern im Alter von 29 und 32 Jahren gekommen.

In einer Gemeinschaftsküche des Reihenhauses soll der 29-Jährige sein Gegenüber mit einem Messer bedroht haben. Der 32-Jährige flüchtete ins Freie und verständigte in der Folge die Polizei. Die Beamten trafen den Tatverdächtigen daraufhin in seinem Zimmer an. Da er erheblich alkoholisiert war, wurde er in eine Gewahrsamszelle des Polizeireviers Nürtingen gebracht.