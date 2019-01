Anzeige

Nürtingen (pol)Schwere Verletzungen hat eine Seniorin am Montagabend bei einem Verkehrsunfall erlitten, als sie neben einer roten Ampel die Straße überquerte und von einem Auto erfasst worden ist. Die 81-Jährige lief mit ihrem Rollator zunächst auf dem Gehweg neben der Hechinger Straße von der Sigmaringer Straße herkommend. Im Anschluss überquerte sie neben der Fußgängerfurt bei Rotlicht für die Fußgänger die Europastraße. Eine von der Mühlstraße heranfahrende 62-jährige Peugeot-Lenkerin übersah die dunkel bekleidete, von links kommende Fußgängerin. Glücklicherweise war die Geschwindigkeit des Pkw gering, da die Fahrerin nach rechts in die Hechinger Straße abbiegen wollte. Die 81-Jährige wurde laut Polizeibericht von dem Auto erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort, musste sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden.