Nürtingen (pol)Das Polizeirevier Nürtingen sucht die Täter einer beträchtlichen Sachbeschädigung in der Tiefgarage des Finanzamts in der Sigmaringer Straße und bittet dabei um Zeugenhinweise. Laut Polizei rissen vermutlich mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 5.15 Uhr, mindestens 15 LED-Lampen von der Garagendecke und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von schätzungsweise mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07022/9224-0.