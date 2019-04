Nürtingen (pol)Starker Rauch hat am Dienstagmorgen an der Schule in der Mühlstraße für Aufregung gesorgt. Gegen 10.15 Uhr war der Rauch laut der Polizei im Schulgebäude bemerkt und die Feuerwehr alarmiert worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, hatten alle Schüler das Gebäude bereits verlassen. Bei der Suche nach der Ursache stellte sich schnell heraus, dass eine kleine hölzerne Pressspanplatte, die sich aus noch ungeklärten Gründen in einem Keramik-Brennofen befand, nach dem Einschalten des Ofens zu kokeln begonnen hatte. Über die Lüftungsanlage war der Qualm dann im ganzen Haus verteilt worden.

Nachdem das Gebäude von der Feuerwehr durchlüftet worden war, konnten alle Schüler wenig später wieder in ihre Klassenräume. Verletzt wurde niemand, auch ein Schaden war nicht entstanden.