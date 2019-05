Nürtingen (pol) Eine 21-jährige Radfahrerin wurde bei einem Unfall am Freitagmorgen an der Einmündung Neuffener Straße / Ersbergstraße leicht verletzt.

Eine 31 Jahre alte Autofahrerin war gegen acht Uhr auf der Neuffener Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Ersbergstraße einbiegen. Als sie im dichten Gegenverkehr eine Lücke erkannte, bog sie ab. Dabei übersah sie, dass der entgegenkommende Kleinlaster nach rechts blinkte, um ebenfalls in die Ersbergstraße einzubiegen, aber wegen der bevorrechtigten Radlerin, die die Straße geradeaus überqueren wollte, warten musste.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Auto und der Radfahrerin. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau im Anschluss zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.