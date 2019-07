Nürtingen (pol) Das Polizeirevier Nürtingen sucht, nach eigener Angabe, Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw am Sonntagabend in der Galgenbergstraße. Gegen 20 Uhr befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Toyota die Hallenbadparkplätze und wollte dann in die Galgenbergstaße einbiegen. Ein auf dem Gehweg in Richtung Stadtmitte fahrender Radfahrer prallte daraufhin seitlich gegen den Pkw und fiel auf die Motorhaube. Der vermutlich leicht verletzte Radler lehnte das Angebot der Autofahrerin, ihn ins Krankenhaus zu fahren, offenbar ab.

Stattdessen fuhr die 64-Jährige den Radler nach Hause. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07022/9224-0. Insbesondere werden die Insassen eines schwarzen Mercedes, die nach dem Unfall zu Hilfe geeilt waren, gebeten, sich zu melden.