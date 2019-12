Nürtingen (pol)Übelst beschimpft und beleidigt wurden Beamte des Polizeireviers Nürtingen, die

am frühen Mittwochmorgen von einem Taxifahrer zu Hilfe gerufen worden waren. Dieser hatte einen 24-Jährigen Fahrgast gegen 1.45 Uhr in der Stuttgarter Straße abgesetzt, wonach sich der betrunkene und aggressive junge Mann weigerte, den Fahrpreis zu entrichten. Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten trat er äußerst aggressiv auf, verweigerte die Angaben seiner Personalien und beleidigte sie mit nicht zitierfähigen Ausdrücken. Gegen die nachfolgende Ingewahrsamnahme setzte er sich heftig zur Wehr, wobei ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde, seinen Dienst aber fortsetzen konnte. Der 24-Jährige durfte anschließend seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ausschlafen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.