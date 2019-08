Nürtingen (pol)Ein noch unbekannter Fahrer hat vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Kapellenstraße an einem geparkten Auto einen beträchtlichen Schaden verursacht und ist anschließend geflüchtet.

Der Gesuchte war laut Polizei offenbar in Richtung Liststraße unterwegs und stieß mit seinem Gefährt gegen das linke Heck eines geparkten Skoda. Allein an diesem Wagen beläuft sich der Schaden, der am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, bemerkt worden war, auf zirka 3.500 Euro. Bei dem gesuchten Fahrzeug könnte es sich um ein Lkw-Gespann oder einen Sattelzug gehandelt haben. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0.