Anzeige

Nürtingen (pol)Auf frischer Tat ertappt wurden am Montagnachmittag zwei Diebe in Nürtingen, als sie gerade Parfüm aus einer Drogerie mitgehen lassen wollten. Gegen die beiden Rumänen im Alter von 43 und 47 Jahren ermitteln nun die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Nürtingen wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl. Inzwischen sitzen beide Männer in Untersuchungshaft.

Die Verdächtigen sollen gegen 17.50 Uhr mehrere Parfumflaschen aus dem Markt in ihre Hosen- und Jackentaschen gesteckt und die Kasse passiert haben, ohne zu bezahlen. Anschließend gingen sie zu ihrem Fahrzeug, wo sie der Ladendetektiv des Geschäfts ansprach und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die Beamten stellten Parfum im Wert von über 550 Euro sicher.