Nürtingen-Oberensingen (pol)Noch unklar ist die Ursache für den Brand in einer Küche am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Wendlinger Straße. Während die Bewohner gegen 22.15 Uhr beim Abendessen saßen, erhitzte sich nach Polizeiangaben eine Pfanne auf dem Herd so stark, dass der Inhalt zu brennen begann. Der Brand breitete sich schnell aus und griff auf das Küchenmobiliar über. Als die Bewohner den Brand bemerkten, alarmierten sie sofort die Feuerwehr und begannen selbst mit ersten Löschmaßnahmen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, war der Brand bereits soweit eingedämmt, dass die Wehrleute die restlichen Flammen schnell ablöschen konnten. Die Kücheneinrichtung wurde durch den Brand allerdings nahezu komplett zerstört. Auch die Wohnung wurde durch den Rauchgasniederschlag erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist vorerst nicht bewohnbar. Die Wohnungsinhaber kamen privat unter. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Brandes zunächst unklar war, war auch der Rettungsdienst vorsorglich mit acht Fahrzeugen und 17 Sanitätern im Einsatz. Verletzt wurde aber niemand.