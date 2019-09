Nürtingen (pol)Unaufmerksamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag auf der Humpfentalstraße ereignet hat. Ein 54-Jähriger war gegen zwölf Uhr mit seinem Auto auf der Humpfentalstraße in Richtung B 313 unterwegs.

Zu spät erkannte er, dass an der Ampel zur Einmündung Tischhardter Straße eine 25-Jährige mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste. Mit seinem Wagen krachte er mit so großer Wucht ins Heck des anderen Autos, dass dieses noch auf einen davorstehenden Wagen eines 33-Jährigen aufgeschoben wurde. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Die beiden erstgenannten Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden an allen drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro beziffert.