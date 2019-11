Nürtingen-Neckarhausen (pol)Der Tankautomat einer Tankstelle in der Nürtinger Straße ist in der Nacht zum Freitag Ziel mehrerer Diebe geworden. Laut Angaben der Polizei öffneten vier Unbekannte um zwei Uhr gewaltsam den Automaten und entnahmen die Geldkassette mit dem darin befindlichen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Danach flüchteten die Täter zu Fuß über die Nürtinger Straße in Richtung Nürtingen. Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Die vier Verdächtigen werden als Jugendliche beschrieben, die bei der Tat maskiert waren. Einer trug einen hellen Kapuzenpullover. Die Fahndung nach den Tätern, unter Einbindung eines Polizeihubschraubers und der Polizeihundeführerstaffel, brachte bislang keinen Erfolg. Der hinterlassene Sachschaden dürfte rund 1.000 Euro betragen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.