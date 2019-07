Nürtingen (pol)Beamte des Polizeireviers Nürtingen konnten am Mittwochabend einen Mann festnehmen, der im Verdacht steht, sich nackt befriedigt zu haben. Kurz vor 18 Uhr wurde laut Polizei über Notruf gemeldet, dass sich eine männliche Person in einem Gebüsch des alten Friedhofs bei der ehemaligen Psychiatrie in der Stuttgarter Straße aufhalte und vollkommen entkleidet an seinem Geschlechtsteil manipuliere. Eine Polizeistreife konnte nur wenige Minuten später einen 50 Jahre alten Mann auf einer Parkbank in der Nähe antreffen, auf den die Beschreibung passte. Der unter alkoholischer Beeinflussung stehende Verdächtige wurde daraufhin festgenommen und nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.