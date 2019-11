Nürtingen (pol)Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Raichbergstraße am Donnerstagabend hat ein Unbekannter eine Münzsammlung und einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Laut Angaben der Polizei hebelte der Täter zwischen 17.40 Uhr und 18.55 Uhr ein Fenster auf und durchstöberte mehrere Räume. Dabei fielen ihm die Gegenstände in die Hände. Anschließend konnte er unerkannt flüchten. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.