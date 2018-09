Anzeige

Nürtingen (pol)Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen beziehungsweise Geschädigten, die am Donnerstagmittag von einem Motorradfahrer gefährdet worden sind. Der Biker war um 12.30 Uhr von der Oberensinger Straße auf die B 313 abgebogen und musste an der Kreuzung mit der Wendlinger Straße vor einer roten Ampel anhalten. Ein Polizeibeamter hielt mit seinem Dienstmotorrad neben ihm an und wies ihn an, zu einer Kontrolle rechts ranzufahren. Daraufhin fuhr der Krad-Lenker auf den Gehweg und bei Rot über die Kreuzung. Im Anschluss raste er mit hoher Geschwindigkeit weiter und fuhr in Schlangenlinien zwischen mehreren Pkw auf der zweispurig ausgebauten Bundesstraße weiter. Hierbei missachtete er weitere rote Ampeln. An der Wörthbrücke bog der Mann nach links ab und folgte der B 313 in Richtung Metzingen. Am Ortsende von Nürtingen wurde der Raser zuletzt gesehen. Der Mann fuhr eine auffällig schwarze Maschine mit orangenen Streifen. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an.