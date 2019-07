Nürtingen: Motorradfahrer bei Frontalcrash mit Sattelzug schwer verletzt

Bei dem Unfall entstanden zudem 15.000 Euro Schaden

Ein 61-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen in einem Baustellenbereich auf der B 313 in Nürtingen frontal mit einem Sattelzug kollidiert.