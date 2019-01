Anzeige

Nürtingen (pol)Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr in Nürtingen in der Straße Am Lerchenberg bei den dortigen Schulen ereignet hat. Ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer war laut der Polizei aus Richtung Südumgehung in Richtung Berufsschule unterwegs und wollte offensichtlich wenden, wobei sein Fahrzeug mit einem Moped kollidierte, dessen 17-jähriger Fahrer in dieselbe Richtung fuhr. Der nach derzeitigem Sachstand leicht verletzte Zweirad-Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 3500 Euro. Da der genaue Unfallhergang noch nicht geklärt werden konnte, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden.