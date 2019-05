Nürtingen (pol)Der Kriminalpolizei Esslingen ist in Zusammenarbeit mit Ermittlern des Polizeipräsidiums Dortmund ein Schlag gegen eine überregional agierende Telefonbetrüger-Bande gelungen. Die Bande hatte sich auch im Landkreis Esslingen als Polizeibeamte ausgegeben und versucht, alte Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Nun konnte die Polizei ein weiteres Bandenmitglied in Lünen in Nordrhein-Westfalen festnehmen, wie das Polizeipräsidium Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilen.

Der 45-jährige Türke gilt als "Logistiker" der Bande und rekrutierte Geldabholer. Bereits im Juli und November 2018 wurden zwei mutmaßliche Komplizen des Mannes in Ludwigsburg und Dortmund festgenommen. Vorausgegangen war ein Betrugsfall in Nürtingen im Mai 2017. Dabei wurde eine damals 80-jährige Frau von angeblichen Polizeibeamten mit der üblichen Masche, sie sei ins Visier von Einbrechern geraten, um eine erhebliche Bargeldsumme gebracht.