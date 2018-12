Anzeige

Nürtingen (pol)Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen gegen einen Pakistani aufgenommen, der in der Nähe eines aktuell gemeldeten Einbruchsobjekts in der Nürtinger Innenstadt angetroffen wurde und die Aushändigung seines Ausweises abgelehnt hat. Sein Nichtbefolgen der polizeilichen Maßnahmen untermauerte er laut der Polizei, indem er auf die Beamten zulief und Drohungen übelster Art aussprach. Nach der vorläufigen Festnahme leistete er auf dem Weg zum Streifenwagen körperlichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Der 37-Jährige, der in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde in die Gewahrsamszelle gebracht.