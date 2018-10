Anzeige

Nürtingen (pol)Eine kurze Ablenkung dürfte den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge, die Ursache für einen heftigen Auffahrunfall am späten Dienstagnachmittag auf der Oberbohinger Straße gewesen sein. Ein 28 Jahre alter Wendlinger war gegen 17.30 Uhr mit seinem Fiat Stilo von Nürtingen in Richtung Oberboihingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Bismarckstraße flog ihm, wie er angab, ein Luftballon durch die geöffnete Fahrerscheibe. So abgelenkt, übersah er, dass ein vor ihm fahrender 19-Jähriger mit seinem Ford Transit verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er krachte mit seinem Fiat mit so großer Wucht ins Heck des stehenden Ford, dass dieser noch auf einen davor stehenden Nissan Quashqai einer 51-Jährigen aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall wurde die 26-jährige Beifahrerin im Fiat so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch die Fahrerin des Nissan und eine 19 Jahre alte Mitfahrerin im Ford wurden leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber zum Glück nicht notwendig. Der Schaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 11 000 Euro geschätzt.