Nürtingen (pol)Aufgrund seiner unsicheren und teilweise gefährlichen Fahrweise ist am Dienstagabend ein 55-jähriger Lkw-Fahrer in der Tiefenbachstraße und auf der weiteren Fahrt durch das Tiefenbachtal bis nach Owen aufgefallen. Wie die Polizei berichtet, hatten Zeugen gegen 21 Uhr die Beamten alarmiert, weil der Fahrer des Lkw in Schlangenlinien unterwegs war und ihm offenbar entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Die Polizeibeamten konnten den Fahrer in Owen feststellen und kontrollieren. Hinweise auf eine Beeinflussung berauschender Mittel ergaben die bisherigen Überprüfungen nicht. Allerdings hatte der Fahrer gesundheitliche Probleme. Nach einer ersten Untersuchung durch eine Notärztin wurde der Mann vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07022/92240 zu melden.