Nürtingen (pol)Eine in der Weberstraße geparkte Sattelzugmaschine ist über das vergangene Wochenende aufgebrochen worden. Zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Montag, 4.45 Uhr, schlug der Dieb nach Polizeiangaben eine Scheibe an dem Fahrzeug ein und gelangte so ins Führerhaus. Dort durchwühlte er die Fächer und Ablagen nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wurde, dürfte er ohne Beute wieder abgezogen sein. Der hinterlassene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.