Anzeige

Nürtingen (pol)Zwei Verletzte hat ein Küchenbrand am Mittwochabend in der Plochinger Straße gefordert. Ursache dafür war vermutlich die Unachtsamkeit eines 27-jährigen Mannes, der sich kurz vor 20.30 Uhr in seiner Wohnung Essen zubereiten wollte. Dabei entzündete sich laut Polizeibericht das Speiseöl in einem Kochtopf, was eine Stichflamme zur Folge hatte. Der junge Mann reagierte zwar schnell, aber unvorsichtig. Er nahm den Topf von der Herdplatte und stellte ihn auf den Boden. Dabei erlitt er bisherigen Erkenntnissen zufolge Verbrennungen und vermutlich eine Rauchgasvergiftung. Ein 24 Jahre alter Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung aufhielt, zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Beide Männer musste vom Rettungsdienst, der mit insgesamt drei Fahrzeugen vor Ort war, in eine Klinik zur Behandlung gebracht werden. Wie schwerwiegend ihre Verletzungen sind, ist noch unklar. Die Feuerwehr Nürtingen, die mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte die Flammen in der Folge zwar recht schnell löschen, dennoch wurde unter anderem das Kücheninventar in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens dürfte im vierstelligen Bereich liegen.