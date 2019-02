Anzeige

Nürtingen (pol) In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Planckstraße ist ein Unbekannter am Montag, in der Zeit zwischen acht Uhr und 19.30 Uhr, eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher laut Polizeiberichten den Zutritt zur Wohnung. Dort durchsuchte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Dabei stieß er, soweit bislang bekannt ist, auf eine geringe Menge Bargeld, das er mitgehen ließ. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.