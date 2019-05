Nürtingen (pol) Erst am Mittwochabend wurde entdeckt, dass ein Unbekannter zwischen Montag, 20 Uhr, und Mittwoch, 18.30 Uhr, in die Ausstellungsräume einer Galerie in der Sigmaringer Straße eingebrochen ist, berichtet die Polizei. Vermutlich über eine Türe hatte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft. Da diese allerdings leer waren, machte er sich über einen Spendenbriefkasten her und plünderte ihn aus. Was er dabei erlangte, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.