Nürtingen (pol)Mit leichten Verletzungen musste ein Pkw-Lenker nach einem heftigen Auffahrunfall in eine Klinik gebracht werden. Laut Angaben der Polizei befuhr der 48-Jährige um 12.40 Uhr mit einem Toyota den linken Fahrstreifen der Neckarstraße in Richtung Neckarhausen. Kurz nach der Neckarbrücke musste er aufgrund einer Wanderbaustelle auf die rechte Fahrspur wechseln und wegen stockendem Verkehr abbremsen. Eine nachfolgende, 34 Jahre alte Seat-Lenkerin bemerkte dies aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit zu spät und krachte mit ihrem Wagen ins Heck des Toyota. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.