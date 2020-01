Nürtingen (pol)Eine Verletzte und ein Schaden von etwa 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Kirchheimer Straße ereignet hat. Nach Polizeiangaben befuhr eine 50-Jährige gegen 7.15 Uhr mit ihrem Ford Transit die Kirchheimer Straße in Richtung Reudern. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 30 Jahre alte Fahrerin eines 1er BMW auf Höhe der Einmündung Duttenhoferstraße verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen musste. Nahezu ungebremst krachte der Ford ins Heck des BMW. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die BMW-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste.