Nürtingen (pol)Eine Leichtverletzte und etwa 5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag im Nürtinger Ortskern ereignet hat. Eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes befuhr kurz nach 12 Uhr die Neuffener Straße in Richtung Steinengrabenstraße. An der dortigen Kreuzung bemerkte sie zu spät, dass der Polo vor ihr an der auf Rot schaltenden Ampel anhielt und krachte ins Heck des VW. Dessen 25-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.