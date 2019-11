Nürtingen (pol)Ein Schaden in Höhe von circa 11.000 Euro und zwei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Europastraße am Montagmittag. Laut Polizeiangaben wollte ein 80-jähriger Senior gegen 12.15 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse aus einem Tankstellengelände auf die Straße ausfahren. Dabei kam er versehentlich vom Brems- auf das Gaspedal, wodurch sein Mercedes stark beschleunigte und mit einem auf der Europastraße fahrenden Fahrschul-Lkw kollidierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Tank des Lkw beschädigt und es flossen Betriebsstoffe aus, so dass die Feuerwehr ausrücken musste. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.