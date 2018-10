Anzeige

Nürtingen (pol/jk)Die Kriminalpolizei Esslingen fahndet nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, welcher am Sonntagmorgen in der Marienstraße eine Frau angegriffen und vergewaltigt hat. Der Unbekannte versuchte nach Angaben der Polizei gegen fünf Uhr durch Klingeln und Klopfen in ein Bordell einzudringen und traf an der Eingangstüre auf eine 30 Jahre alte dort angestellte Prostituierte. Nach ihrem Hinweis, dass der Betrieb bereits geschlossen sei, griff der Mann sie unvermittelt an, zerrte sie in eine Nische neben dem Gebäude und vergewaltigte sie. Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwägen wurde eingeleitet, jedoch blieb die Suche nach dem Täter bisher erfolglos. Der Unbekannte wird als etwa 190 cm groß beschrieben und hatte blonde Haare und blaue Augen. Außerdem trug er eine schwarze Hose und einen schwarzen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen hatte.

Die Kriminalpolizei Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-0 nach

Zeugen. Weitere Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Nürtingen unter der

Telefonnummer 07022/9224-0 entgegen. ​