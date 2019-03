Nürtingen (pol)Eine rauchende gelbe Tonne hat am Sonntagabend gegen halb 7 in der Bismarkstraße zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Ein 10-jähriger hat laut Polizei in einer Garage Papierreste verbrannt. Der Qualm war so stark, dass er in die darüberliegende Flüchtlingsunterkunft zog und die Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an und konnte die Tonne schnell löschen. Schaden entstand keiner. Der Junge wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.