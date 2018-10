Anzeige

Nürtingen (pol)Im Kreisverkehr an der Straße zur Rudolfshöhe und Kantstraße in Nürtingen ist es am Donnerstagabend zu einem Auffahrunfall zwischen einem Ford und einem Mountainbike gekommen. Eine 33-jährige Radlerin war laut der Polizei kurz vor 22 Uhr im Kreisverkehr unterwegs. Ein 71-jähriger Ford-Fahrer, der von der Straße zur Rudolfshöhe ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr, übersah die Fahrradfahrerin und fuhr auf. Die Frau stürzte von ihrem Mountainbike, wobei sie leicht verletzt wurde. Der Schaden blieb mit etwa 200 Euro an beiden Fahrzeugen überschaubar.