Nürtingen (pol)Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Fahranfängerin Glück im Unglück hatte, ist es am Karfreitag gegen 4.10 Uhr gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr sie zu diesem Zeitpunkt mit einem BMW die B 297 von Neckarhausen kommend in Richtung Neckartailfingen und kam unmittelbar nach dem Ortsausgang Neckarhausen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie frontal gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der BMW um und kam auf der Beifahrerseite quer zur Fahrbahn zum Liegen. Die 18 -Jährige wurde leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf 9000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr aus Neckarhausen war ebenfalls im Einsatz, um die stark verschmutzte Fahrbahn zu reinigen und den Brandschutz an dem nach dem Unfall leicht rauchenden BMW sicherzustellen.