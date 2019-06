Nürtingen (pol) In eine Schule in der Straße Am Lerchenberg ist am Wochenende eingebrochen worden. Ein Unbekannter drang zwischen Freitag, 22.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, gewaltsam über eine Tür der Schule in das Gebäude ein. Dort brach er weitere Türen auf, und durchsuchte die Räume nach Stehlenswertem. Dabei stieß er auch auf einen Kaffeeautomaten, den er aufwuchtete und ausplünderte. Außerdem entwendete er mehrere Laptops.

Die angerichteten Schäden dürften sich ersten Schätzungen nach auf einen vierstelligen Betrag belaufen.

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.