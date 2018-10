Anzeige

Nürtingen (pol)In die Räumlichkeiten einer Firma im zweiten Obergeschoss eines Hauses am Schillerplatz ist ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte kletterte laut der Polizei in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, bis Freitagmorgen, kurz vor 8 Uhr, an der Gebäuderückseite über eine Mülltonne zu einem Fenster im ersten Stock hoch. Da dieses vermutlich unverschlossen war, konnte er ins Treppenhaus gelangen. Anschließend ging der Einbrecher nach oben und schlug die gläserne Eingangstür zu den Firmenräumlichkeiten zu Bruch. Im Inneren wurden sämtliche Schreibtische und Rollschränke in den Räumen geöffnet und durchwühlt. Über das genaue Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der angerichtete Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.