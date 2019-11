Nürtingen (pol) Über ein auf der Gebäuderückseite vorhandenes Fenster ist ein Unbekannter laut Polizei am Dienstag gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Sanddornweg in Oberensingen eingebrochen. In der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr durchsuchte der Täter Räume im Erd- und Obergeschoss und stieß dabei auf eine Sportuhr und Schmuck.

Mit der Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Der Schaden am Haus dürfte sich auf schätzungsweise 2.000 Euro belaufen.