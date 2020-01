Nürtingen (pol)In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in der Kirchheimer Straße eingebrochen. Der Einbrecher schlug nach Angaben der Polizei eine Scheibe zum Verkaufsraum ein und gelangte so in das Gebäude. Hier entwendete er im Kassenbereich einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.