Nürtingen (pol)In eine Wohnung in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Metzinger Straße ist ein Unbekannter am Sonntag zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr während der kurzen Abwesenheit der Bewohnerin eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen der Wohnungstür im 2. Stock des Gebäudes gelangte der Täter nach Polizeiangaben in die Räume. Mit Münzen und etwas Bargeld machte sich der Eindringling wieder aus dem Staub. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.