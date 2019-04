24.04.2019 In Raidwangen gab es einen Brand in einem Fachwerkhaus.

Nürtingen (pol)Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Mittwochnachmittag zu einem Kellerbrand in einem alten Fachwerkhaus in der Hauptstraße im Stadtteil Raidwangen gekommen. Kurz nach 15 Uhr bemerkten Spaziergänger und Anwohner laut der Polizei starken Rauch aus dem Gebäude dringen und verständigten sofort die Feuerwehr. Als diese eintraf, schlugen bereits Flammen aus der Decke eines Holzlagerraums im Keller auf die darüber liegende Terrasse. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnräume im Erdgeschoss verhindert werden. Sie wurden lediglich durch die Hitze und Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 40.000 Euro. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit sieben Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften ausgerückt. Der Rettungsdienst kam mit fünf Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Während der Brandbekämpfung musste die Hauptstraße voll gesperrt werden. Spezialisten der Spurensicherung werden im Laufe des Donnerstags mit der Ermittlung der Brandursache beginnen.