Nürtingen (pol)Der Sturz eines alkoholisierten Mannes in den Neckar hat am Mittwochmittag in Nürtingen im Bereich Raidwanger Straße / Nürtinger Straße nach Angaben der Polizei zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Der 60-Jährige hielt sich nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 12.20 Uhr an dem steil abfallenden Ufer des Flusses auf und verlor den Halt. Ein Zeuge bemerkte die Notlage und informierte zwei Autofahrer, die umgehend einen Notruf absetzten. Mit Hilfe eines Seils konnte der Verunglückte von den Ersthelfern und mehreren Streifenpolizisten schließlich gerettet werden. Anschließend wurde der unterkühlte Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.