Nürtingen (pol) Auf etwa 13.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den eine 74-Jährige am Montagmorgen auf der Kreuzung Humpfentalstraße/Schlesierstraße verursacht hat. Die Frau war, laut Polizeiangaben, gegen 6.20 Uhr mit ihrem Nissan auf der Humpfentalstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Schlesierstraße missachtete sie die rote Ampel und fuhr geradeaus weiter über die Kreuzung. Eine 37-Jährige, die mit ihrem Ford auf der Humpfentalstraße in Richtung B313 unterwegs gewesen und bei Grün links in die Schlesierstraße abgebogen war, konnte eine Kollision trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht verhindern. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.