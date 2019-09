Nürtingen (pol) Das Polizeirevier Nürtingen sucht nach eigener Angabe unter Telefon 07022/9224-0 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmittag bei Oberensingen ereignet hat. Ein 28-Jähriger war kurz nach zwölf Uhr mit seinem Porsche auf der B 313 in Richtung Plochingen unterwegs.

An der Kreuzung mit der Wendlinger Straße/Hochwiesenstraße fuhr er nach derzeitigem Ermittlungsstand bei Rot über die Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Dacia einer 24 Jahre alten Frau. Sie wollte die Kreuzung von der Wendlinger Straße herkommend geradeaus in die Hochwiesenstraße überqueren. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.